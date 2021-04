Terviseameti ida regiooni juhataja Marje Muusikus rääkis, et koroonastatistika üldarv on Lääne-Virumaal kenasti langenud, praegusel hetkel valitseb seisak. "Üksikutel päevadel on natukene haigete arv tõusnud. Murelikuks teeb töökohakollete rohkus," ütles Muusikus. Rakvere haiglajuhi Ain Suurkaevu sõnutsi on abivajajate arv viimasel ajal veidi kasvanud.