Liisa Puusepp: “Vaja on headust ja arukust jagada”

Haljala päritolu Liisa Puusepp on maailmakodanik, kes on tagasi. Ta ütleb, et ei mängi etenduses “Talendid koju”, lihtsalt juhtus olema õige ajastus ja kool paiknes tuttavas kohas. Turvatundest tõukunud kandideerimine päädis siira rõõmuga, et teda usaldatakse juhtima Rakvere riigigümnaasiumi.