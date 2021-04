Kõige rohkem, 1225,5 kilomeetrit, kogunes viie nädalaga Kiltsi mehel Kalle Piiriojal. Ta nentis, et midagi erilist ta ei teinud, sest 200–250 kilomeetrit nädalas on praegusel ajal tema täiesti tavaline nädala liikumisnorm. Just praegusel ajal, sest väga heas vormis olev mees kaalus kümme aastat tagasi 150 kilo. “Hakkasin toitumist jälgima ja ennast liigutama,” rääkis Piirioja.