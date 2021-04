Usaldusühingu Rakvere Vanalinna Veski Selts juhatuse liige Allan Jaakus rääkis, et viimatise junni seltsi peakorteri seina äärest leidis juhatuse esimees, Rakvere abilinnapea Andres Jaadla. "Aga ma olen ise ka neid koristanud," lisas Jaakus, kelle tähelepanekute järgi ilmusid väljaheited tavaliselt pärast üritust, täpsemalt öeldes pärast Vallimäe vabaõhukeskuses korraldatud kahte valgusetendust.

Jaakus meenutas, et Vallimäe valgusetendusi külastanud inimesed tulid veskisse ja palusid, kas nad ei saaks lastega vetsu kasutada. Veskimehed tulid neile siis vastu ja suunasid nad ajaloolise hoone taha võpsikusse.

Jaakuse sõnul on ta probleemile viidanud linnapea Triin Varekuga vesteldes. Meer olevat väitnud, et üritus kestab vaid 45 minutit ja selle aja kannatavad inimesed ära. Jaakuse sõnul külastas valgusetendust 3000–4000 inimest ja oleks väga sinisilmne loota, et nad kõik on ühesuguse pidamisega. Liiati tulevad paljud üle Eesti asja uudistama ja neil on pikk sõit selja taga. Ja jälle koputatakse siis veski uksele, et kas ei saaks...

Veelgi enam. Jaakuse sõnul tulevad inimesed ka väljaspool üritusi Vallimäele vabaõhukeskust uudistama. Seal ringi käies aeg kulub ja ega hädad hüüa tulles. "See võpsik veski taga on üksjagu kannatada saanud," ütles Jaakus ja lisas, et Kadrina saab oma paisjärve äärde kemmergu rajada, Rakvere linn oma kuulsasse vabaõhukeskusesse mitte. Projektis pole sinna tualette kavandatudki. Jaakuse sõnul on ainult valmidus ehk auk, kuhu vajadusel reovesi suunata.

Mehe sõnul on ta pärast tulutuid vestlusi linnajuhtidega püstitanud probleemi sotsiaalmeedias. Pärast seda hakkas jää siiski liikuma ja Rakvere linnavolikogu viimatisel istungil kolmapäeval eraldati lisaeelarvest 40 000 eurot vabaõhukeskusesse kemmergute rajamiseks. "Nii üles kui alla," sõnas Jaakus ja rõhutas, et neid tualette on sinna juba täna vaja.