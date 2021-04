Monumentide teemani jõudis Heiki Koov täiesti juhuslikult. “Millegipärast tundus, et kui asjale tõsiselt pühenduda, on äge e-kataloog mõne aastaga valmis,” meenutas ta. Paraku on nii, et algusest on möödas 16 aastat ja lõppu pole veel näha.