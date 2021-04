Kuldne Epp Mäe: "Olümpiat ootan!"

Esimest korda tiitlivõistlustelt kullaga naasnud 29-aastane Epp Mäe rääkis Virumaa Teatajale, et hoolimata meist sõltumatutest asjaoludest – testimised, publikuta spordivõistlused ja maski kandmine – on koroonaajal toimuvast saanud normaalsus. "Aasta on sujunud hästi, olen saanud võistelda ja käia laagrites," ütles võidukas sportlane.