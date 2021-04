Ühel hetkel võib igaüks tabada end mõttelt, et mõni sõna on teatud kontekstis kuidagi lahjaks muutunud, ei kanna enam tuumakat mõtet, ei anna edasi sisu, vaid on õõnes ja kumisev. Tühi. Sõnakõlks. Augutäide. Nii võib juhtuda sõnadega “armastus”, “hoolimine”, “koostöö”, “demokraatia”. Ometi on need olulised, nagu ka sõnad “elu” ja “surm”.