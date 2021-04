Ettevõtja soov endale kodu ehitada tekitas volikogus pahameelt

Tegelikult on aga lugu omajagu keerulisem, sest kinnistul oli olemas detailplaneering ja välja oli antud ka ehitusluba. Rakvere abilinnapea Kert Karus nentis, et detailplaneering oli tehtud enne üldplaneeringu kehtestamist, kuid paraku sellega ei arvestatud ja millegipärast jäeti Oru 7a kinnistu üldplaneeringus rohealaks. “Ja see ei olnud ainus detailplaneering, millega on jäetud arvestamata,” lausus abilinnapea.