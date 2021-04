Õrna voodipesuga karmis tekstiilitööstusmaailmas

“Ma ei osanud unistada või mõeldagi, et me sellise suure ringi teeme. Aga kui oli teada, et me peale Norrat edasi New Yorki läheme, siis seda ma teadsin küll, et kuna Ameerika on nii suur, tahaksin ma just sealt saada suurkorporatsiooni kogemust. Tahtsin aru saada, kas tunne, mida ma suurkorporatsioonide vastu tunnen, on tõene, ja sain üsna ruttu pihta, et suurkorporatsioonis ma kindlasti töötada ei taha,” jutustab Kallas laias ilmas kogetust.