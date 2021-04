"Me peame olema väga ettevaatlikud, et pärast koolivaheaega ei kasvaks koroonaviiruse uute tüvede levik," ütles minister Kersna. "Ma olen väga tänulik, et paljud pered võtsid tõsiselt soovitust veeta seekordne kevadvaheaeg Eestis. Võrreldes veebruari koolivaheajaga on seekord reisijate arv kordades väiksem."