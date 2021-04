Aastate möödudes jäi Kaisu kuulmine viletsaks. Heiko sõnul võttis ta koeraga suhtlemisel siis appi käte plaksud. Ja kui varem käis Heiko ümber maja Kaisut hõigates, siis hiljem käsi plaksutades. "Ei tea, mida naabrid võisid jälle mõelda," arutles Heiko.

Nüüd on juhtunud, et mees peab aeg-ajalt võtma nädalaks hoiule ema kassi. Mõne aja on siis kass ja Kaisu diivanil koos, kuni koer kiisule põlglikult selja pöörab ja teeb näo, et kasse pole üldse olemas.

Küsimusele kosilastest, vastas Heiko, et koeral käis mingil ajal aia taga üks taks. "Ja Tartu tänaval oli veel üks koer," lisas ta. "Aga päris peikat polegi Kaisul olnud," nentis Heiko. Nüüd aga tundub, et peikandusega on lootusetult hiljaks jäädud. "Ta ei saa enam isegi viineriga hakkama," sõnas Heiko, kui jutt läks söömisele. Kaisut söödab mees kassitoiduga. "Ma olen kuulnud küll, et koertele ei tohi kassitoitu anda, kuid Kaisule läheb küll," selgitas Heiko.

Traditsioonilisele küsimusele, kuidas Kaisu on nii vanaks elanud, rääkis Heiko loo, mis kindlasti meeldiks vaktsineerimisvastastele. Nimelt mindi kunagi Kaiuga loomaarsti juurde vaktsineerima. Tohter oli vaadanud ja öelnud, et koer on nii väike ja ei hakka teda torkima. Sest ajast peale polegi Kaisu tohtrite abi vajanud.