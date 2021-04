Kadrina hariduskogule tutvustati uut motot, tegevusmudelit ning arengukava

Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani tutvustas kooli uut tegevusmudelit, mille valmimisse olid kaasatud õpetajad, õpilased, kooli töötajad, lastevanemad, ettevõtjad ja haridusekspert Kersti Pärn. Kooli moto tegi samuti läbi uuenduse ning sõnumit "Haridus on valgus" täiendati kahe sõnaga, saades lause "Haridus on valgus teel tulevikku".

Haridusekspert Kersti Pärn rääkis, et ajavahemikus 2021–2025 keskendutakse hariduskvaliteedi edasiarendamisele ja kooli kestliku arengu kindlustamisele. Visiooniks on Eesti maakool, mille arengukeskkond arvestab õppija individuaalsust ja loovust, pakub koolirõõmu ning võimaldab konkurentsivõimelise põhi- ja gümnaasiumihariduse omandamist ning mis on