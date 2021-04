Värvilised lilled tähistavad kevade võitu talve üle

Mõned aastad tagasi, kui Haljala vallavanemaks oli Leo Aadel, jäi nii mõnelegi elanikule silma lillede rohkus Haljalas. Endise vallavanema sõnul väikese aleviku lillerohkus väga suurt kulu ei tähenda, kuid oluliselt ilusamaks muudab see üldpildi küll. “Tollal kehtis põhimõte, et ilu pealt ei ole mõtet koonerdada,” lausus Leo Aadel ning selgitas, et lilledega tegeles ettevõte Viru Haljastus.

Aastase pausi järel lõi Haljala vallavalitsus taas ilu ja rõõmu toonud ettevõttega käed ning eile päeval saabusid ka esimesed taimed, mida lähipäevadel Haljala keskuses ja Võsul Mere tänaval mulda pistma hakatakse. “Väga hea meel selle üle, et vald taas Viru Haljastusega koostööd teeb, kuna nad on kindla peale minek. Lilled on ilusad ja hoitud,” kommenteeris endine vallajuht. Sortiment on laias laastus jäänud samaks: külmemal ajal istutatakse võõrasemad, nartsissid ja tulbid.