Sepa sõnul on koroonanakatumisi toodud sisse Egiptusest. “Reisilt tulijatel tuleb püsida isolatsioonis 10 päeva ning selle aja lühendamiseks on võimalik teha kuni 72 tundi enne riiki saabumist test ja kuus päeva pärast saabumist veel üks test,” rääkis Hanna Sepp.

“Terviseamet on teinud tugevat tööd, et tuvastada uusi tüvesid. Koostöö käib Tartu ülikooliga ja Synlabiga ning fookus on sissetoodud juhtude sekveneerimisel,” selgitas Sepp.