Kadrina noorte videosõnumid jõuavad UNESCO ühendkoolide võrgustikku

Kadrina keskkooli 10. ja 11. klass said inglise keele tunni raames ülesande salvestada minutiline videosõnum ja rääkida, kuidas nad on kaugõppel hakkama saanud. "Kool on UNESCO ühendkooli projektides palju kordi osalenud, aga hoopis teise nurga alt," rääkis inglise keele õpetaja Merike Sikk ja lisas, et see on hea võimalus tunnile lisasisu andmiseks. Enne lühivideote tegemist tutvuti juba jagatud sõnumitega. Nii saadi teada, kuidas on pandeemia ajal koolitöö korraldatud sellistes eksootilistes riikides nagu Indoneesia ja Namiibia, aga ka Portugalis ja Liibanonis.