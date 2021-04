Ilm on see, mida nimetas välitrennide tähtsaimaks mõjuteguriks Rakvere spordikooli direktor ja kergejõustikutreener Jaak Vettik. Eile anti küll välitrennidele roheline tuli, kuid olud olid sellised, et spordikooli treeneritele jagati juhiseid, et vihma ja külmaga mitte 7.-10. aastaseid trenni kutsuda. Rakvere spordikool naasis õppetööle 11. aprillist. Trenne viiakse läbi piirangutest lähtuvalt, väiksemad spordikoolilapsed on siiski distantsõppel ja neid üritavad treenerid erinevate ülesannetega liikumises hoida.