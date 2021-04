Väiketootjate võrgustik jõuab kõikjale

OTT ehk “Otse tootjalt tarbijale” tähendab turgu, kus ostetakse tootjalt, mitte vahendajalt. Enamasti kaubeldakse toiduga, kuid vahel leidub ka muud maaeluga seonduvat. Nimena on OTT kasutusel 2009. aastast, kui Kuusalu kunstide kooli parklas alustati regulaarselt kord nädalas kooskäimisega. Lisaks päris kauplemisele platsil loodi turuplats sotsiaalmeedia grupis, kus tootjalt saab turupäevaks head-paremat ette tellida. Nüüdseks on OTT-i võrgustikke üle kogu Eesti, nende seas on ka virtuaalseid kogukondi, kes kuhugi müüma ei kogunegi. Ning MTÜ Eesti OTT oma kodulehe, koostööpartnerite ja piirkondlikest OTT-idest koosneva võrgustikuga ei näita meile kogu pilti.