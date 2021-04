Valitsus plaanib osaliselt erastada Operaili

“Operail on lisaks riigile olulise kaubaveo tagamisele avanud ka ärisuundi, mille erastamine loob võimaluse konkurentsipõhise kaubaveo turu tekkeks. Riigile jääva osaga säilib meie jaoks strateegilise tähtsusega kaubaveo osa. Osalise erastamisega saame ka vajaliku raha, et valmistada veduripark ette elektrifitseeritud raudteeks,” selgitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

AS Operail on praegu 100 protsenti riigile kuuluv äriühing, mille tegevusaladeks on raudtee kaubaveod, veeremi üür ja hooldus. Viimasel ajal on Operail investeerinud peamiselt veeremi üüriga seotud varadesse ja Soomes kaubaveo alustamiseks vajalike vedurite soetamisse.