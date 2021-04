Sten Andra ei varja, et tema juhitud MTÜ Abivajavad Loomad Tapa Vallas läks halva majandamise tõttu sisuliselt pankrotti. Samas ta ütleb, et pole raha omastanud, tehingud MTÜ arvelt on dokumentaalselt tõestatavad ja selle loo tegelikuks taustaks on inimeste konflikt. Teise poole nimesid Andra ütlema ei soostu, mainib vaid, et need on Tapa kassitoa endised vabatahtlikud abilised.