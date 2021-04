Repliik: sulelised kavalpead

Hommikuti tullakse toitmispaika külastama ja viimast maha pudenenud kraami otsima-nokkima. Ülevaatus tehtud, võtavad südikad sulelised oksal ritta. Ootavad. Piiluvad akna poole. Mõni julgem lendab aknalauale ja vaatab nõudliku pilguga otse silma. Küsimus on selge: kas ma ei näe või ei saa aru, et söök on juba mõnda aega otsas?

Varblased. Tihased. Punarind, kui ma ei eksi. Mõni rästas. Harakas astub läbi. Räägin kavalpeadele, et süüa saab jälle siis, kui lumi maas. Püüan selgitada, et praegu on värskemat kraami leida. Soovitan ringi vaadata – putukad ja mutukad on juba liikvel.