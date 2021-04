Isamaa Lääne-Virumaa piirkonna esimees Marko Pomerants rääkis, et maakonnas erakond lõhenenud pole. "Saame vabalt kohalike parempoolsetega ühes juhatuses olla ja ühes ruumis viibida," ütles ta.

Piirkonna juhatuse liige Mihkel Juhkami lausus, et tegemist on Tallinna-keskse probleemiga ning üheski maakonnas mingit erakonnasisest konflikti pole. "Tallinnas aetakse omavahel igasuguseid jutte ja kirjutatakse artikleid, aga meie igapäevaelu see ei mõjuta," lisas Juhkami.