Kontrollreid näitas, et alaealine saab mitmest poest alkoholi osta

Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem Kristi Rist ütles, et kontrolltehingute eesmärgiks oli kindlaks teha, kas poed küsivad dokumenti, kui alaealised üritavad alkoholi osta. "Eelmise aasta detsembris viisime koostöös Lääne-Virumaa tervisenõukoguga läbi testostlemise ja sel korral valisimegi kontrollimiseks need kauplused, kus isikut tõendavat dokumenti eelmine kord ei küsitud. Kahjuks olid tulemused kurvad ning viies kaupluses oli alaealisel võimalik alkohol kätte saada," rääkis Rist.

Positiivse näitena nimetas piirkonnavanem Kunda Grossi kauplust, kus alkoholi ostmisel küsiti noorukilt dokumenti ning müüja veendus, et tegemist on alaealisega, ja keeldus müümast. "Tegelikult oli üks kauplus veel, kus dokumenti küsiti, kuid müüja ei süvenenud sünnikuupäeva ja müüs siiski alaealisele alkoholi," kõneles piirkonnavanem.

"Kontrolltehingute läbiviimise eesmärk ei ole kedagi karistada, vaid püüame kauplused viia sinnamaani, et dokumendi küsimine muutub sama tavapäraseks kui kassast tšeki välja laskmine. Niisiis võttis politsei peale kontrolltehingut ühendust ka kaupluste juhatajatega ning andis neile teada, kuidas kontrolltehing läks. Kui poes toimus alkoholimüük, siis palusime juhatajatel suuremat tähelepanu pöörata oma töötajate teadlikkuse tõstmisele ning meelde tuletada, et alkoholi müües tuleb veenduda ostja vanuses. Lisaks anname märgukirja teel kohalikele omavalitsustele teada, kui nende piirkonnas toimus alkoholi müük alaealisele," selgitas piirkonnavanem ja lisas, et lähiajal on politseil plaanis kauplusetöötajatega korraldada vestlusringid, kus arutatakse situatsioone ja vastatakse küsimustele.