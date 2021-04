Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna peaspetsialist-meteoroloog Meila Kivisild rääkis, et pilvesiseseid välke sel aastal veel registreeritud pole.

See statistika on ainult pilv-maa välkude kohta," lausus Kivisild.

2019. aastal paigaldati Tartu-Tõravere meteoroloogiajaama Met Office eksperimentaalne äikesedetektor LEELA, mis on üks seitsmest praeguseks paigaldatud andurist Euroopas.

Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala rääkis, et LEELA andmed liiguvad otse Met Office serverisse. Tema sõnutsi on andmed tulevikus sisendiks ilmaprognooside ja hoiatuste koostamisel ja ka äikesekliima uurimisel.

Keskkonnaagentuuril endal on kaks Vaisala äikesedetektorit, mis kuuluvad Põhjamaade äikesedetektorite võrgustikku NORDLIS. Esimene neist paigaldati 2005. aastal Tartu-Tõravere meteoroloogiajaama ja teine 2017. aastal Lääne-Nigula meteoroloogiajaama.

2020. aastal registreeris NORDLIS-e välgudetektorite võrgustik Eestis kokku 31082 pilv-maa välku. See on 14 protsenti rohkem perioodi 2005-2019 keskmisest. Teist aastat järjest on pilv-maa välgulöökide arv ületanud 30 000 välgu aastas. Kogu Eesti peale oli 2020. aasta äikesehooajal kokku 65 äikesepäeva.