Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on Arvo Pärdi muusikamaja saanud südameasjaks paljudele nii Eestis kui ka välismaal. "Läbi aastate on linnavõimud teinud tööd selle nimel, et see unistus teostuks ja ma loodan, et me oleme selle unistuse täitumisele palju lähemal kui kunagi varem. Rakvere on muusikamaja valmimist oodanud aastakümneid, nii nagu ka tänapäevastele tingimustele vastavaid galerii- ja kunstinäituste ruume, harjutussaali tantsijatele ning koorilauljaile. Multifunktsionaalsus, mis selles hoones põimunud on, on suureks eelduseks, et muusikamaja hakkab elama ja olema oluline linnasüda. Siiralt loodan, et toetussummade jagamisel arvestatakse, et oleme nii ajaliselt kui rahaliselt projekti tohutult panustanud ning Eesti vabaduse 20. aastapäevaks ehitatud kirik saab väärikalt taastatud ning väärilise sisu."