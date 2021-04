Inimeste hooletus ja liigne hool on linnametsa toonud uued liigid

Rakvere linna keskkonnaspetsialisti Riin Sikka sõnul peame olema terminoloogiliselt täpsed ja kindlasti ei saa me linnametsa tee leidnud liike võõrliikideks nimetada. Pigem on nii lumikellukeste hübriidide, siniliiliate kui ka igihalja näol tegu siiski taimedega, mis vanad tuttavad koduaedade peenraist, ent tõepoolest ei ole nad omased meie looduse tavakooslustele. Sikka seletuse kohaselt on teist laadi liikide metsaveerde sattumise põhjuseid mitu.

“Esmalt on tegemist asjaoluga, et linnametsa läheduses elavad inimesed on asunud omal algatusel metsaserva eest hoolt kandma,” selgitas keskkonnaspetsialist. Hakatud on nii niitma kui ka taimi istutama, isegi istumiskohakesi looma. Sikka sõnul pole säärane hooldus kuidagi linnaga kooskõlastatud olnud. “Ja ilmselt me ei kooskõlastaks ka, ent nüüd ei taha me ka paluda neil loodut likvideerima asuda. Samas ei soovi me, et selline tegevus viiks selleni, et terve mets ära haljastataks,” väljendas Riin Sikka segast seisu linnametsa hooldusküsimustes.