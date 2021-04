Madalseiklusrada pidi valmima Rakvere põhikooli õuel juba eelmisel aastal. Aga siis tuli koroona. Nüüd on samuti koroona, aga seiklusraja valmimine on võimalikuks saanud.

“Kui küsisime mitu aastat tagasi lastelt, millisena nad näeksid oma kooli õueala, siis pakkusid nad palju ideid, lausa utoopilisi. Aga väga palju käis läbi just madalseiklusrada. Loomulikult oleks tahtnud seal näha ka suusavarustuse hoidmiseks bokse ja mida kõike, lõpetades basseinide ja kasvuhoonetega. Aga teatud summa piires tuli valik teha,” rääkis Rakvere põhikooli huvijuht Evelin Rikma. “See on muidugi tore, et lapsed mõtlevad nii, et fantaasial ei ole piire.”