Repliik: aja ja lugude härdus

Olen viimasel ajal hea juhuse tahtel sattunud mitmesse kodukandi ajalugu uurivasse gruppi, mis on meelde tuletanud mu vaka all olnud koduloohuvi. Mäletan, et juba varajases lapsepõlves meeldis mulle perekonnaalbumites ja fotokastides sorida, uurida, kes on kes ja miks tuttavad paigad piltidel sootuks teistsugused paistavad.