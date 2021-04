Üks viis, kuidas tulla kriisist välja tugevamana

Ei saa ju eitada, et toimunud muutuste hulgas on olnud ka positiivseid hetki. On suurel määral sõltunud meist igaühest, kuidas oleme suutnud ja osanud selle kodu- ja perekeskse perioodi enda kasuks panna töötama. Paljud lapsevanemad on taas avastanud aktiivse lapsevanema rolli tähenduse. Räägitakse rekordilistest suuskade ja jalgrataste läbimüügist, matka- ja rabaradade külastustest. Paljud on vähendanud oma alkoholi tarvitamist ja inimesed on suletud umbsetest ruumidest leidnud jälle tee vabasse loodusse. Tervel maakeral ei ole vist mitte kunagi peauudiste tasemel räägitud nii palju rahva tervisest. Mitte ainult vaktsineerimisest, näomaskidest ja haiglate koormatusest, vaid ka tervislikest eluviisidest, kasvõi selleks, et vähendada haiglate koormatust ja tugevdada oma isiklikku immuunsüsteemi nakkuste suhtes. Võib ühemõtteliselt öelda, et sellele planeedile läheb tervis praegu vägagi korda.