Ajaloolised raamatukogud kannavad ajastu vaimu

Haljala raamatukogu energiline ja särasilmne juhataja Maiga Parksepp nimetab põneva fakti: olgugi et tänavusse kalendrisse on kirja pandud vallaraamatukogu saja aasta juubeli tähistamine, kandub raamatukogu ajalugu märksa kaugemale. Ulatusliku uurimistöö ette võtnud raamatukogujuhataja märgib, et eri allikatest johtuvalt võib öelda, et tähistada tuleks suisa 120 aasta juubelit.