Tudulased algatasid Epp Mäe olümpiavõistluse toetuseks heategevusliku korjanduse

Äsja võitis Epp Mäe Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali, mis on Tudu jaoks ajalooline sündmus, leiab Epu kodukandi rahvas ning usub, et Epp on võimeline võitma ka olümpiamedali. Nii sündis tudulastel mõte omalt poolt Eppu toetada.