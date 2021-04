Palun kaks-kolm sõna kokkuvõtteks, mida te tänasel ringreisil maakonnas nägite, mida teada saite.

Ega Lääne-Virumaa ei ole minu jaoks uus. Ma olen käinud siin palju ja kindlasti tulen ka tulevikus. Ma arvan, et täna on sümboolne päev. Loomulikult see, et on veteranide päev ja kindlasti me päris palju mõtleme nendele inimestele, kes on jätnud Eesti kaitsel ja välismissioonidel oma elu, kõige kallima. 23. aprill on ka riigikogu sünnipäev, kui möödub 102 aastat asutava kogu kokkutulekust. Ja paljudele eesti inimestele on 23. aprill ka jüripäev. Täna, mis ma olen saanud teada, et kui me oleme käinud ära põllumajandusega tegelevas ettevõttes, kohtunud erinevate omavalitsuste juhtidega Väike-Maarjas, Vinnis ja Rakveres. Loomulikult COVID on olnud üks peamisi teemasid, kuidas omavalitsused hakkama saavad. Mul on hea meel, et täna on võimalik kohtuda veel Rakvere haiglaga, perearstidega ja politsei ja piirivalveametiga ja päästeametiga.