Siret Tuula – multitalent, kes oma laulu ei jäta

"Elus on ikka nii, et inimesed kannavad eri olukordades maske. Aga on üks võimalus – kõige lihtsam – maskid maha võtta. Kui inimene kirjutab lugu või esitab seda, siis toimub midagi kummalist. Ta kaotab kõik maskid ja saab kõige puhtamal kujul temaks endaks." Nii mõtestas lauljatar Siret Tuula lahti oma pala "End anda". See oli tudengite Eurovisioni nime kandval lauluvõistlusel. Aasta oli siis 2014 ja sõna "maskid" veel metafoorses kasutuses.