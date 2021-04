Päästjad teevad volbriööl kontrollreide

Kulu põletamine on Eestis aasta ringi keelatud ning nõudeid ohutu lõkke tegemiseks on pidevalt meelde tuletatud. Päästeamet tuletab meelde, et kulu ja roostiku põletamise, lõkke tegemise ja grillimisega seotud tuleohutusnõuete rikkumised on väärteod, sõltumata sellest, kas tuleohtlik aeg on välja kuulutatud või mitte. "Lõkke tegemise ja grillimise ohutusnõuete rikkumised on samuti käsitletavad väärtegudena. Kui lõkke tegemine või grillimine viib päästeameti sekkumist vajava tulekahjuni, on enamasti selge, et lõke või grill on kontrolli alt väljunud teadliku ohtude eiramise või hooletuse tagajärjel. Ka sellistel puhkudel võetakse rikkuja väärteokorras vastutusele ning järgneb rahatrahv," selgitas Kirsipuu.