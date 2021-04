Martin Heinvee ja 7-aastane Kristofer on juba ligi kuu aega ehitanud Rakvere Mõisavälja linnaosasse onni. Nüüd on see rajatis pälvinud ka Rakvere linna esindajate tähelepanu.

"Järelvalveametnik jättis meile kirja ja päev hiljem saime ka silmast silma kokku," lausus Martin Heinvee. "Selgub, et meie onn asub linna maal. Ametnik suhtles meiega väga viisakalt, kiitis toredat rajatist, kuid ütles, et midagi peab onniga ette võtma. Ta ei öelnud otseselt, et peame selle maha lammutama, kuid vihjas, et onn võib olla ohtlik teistele lastele ja linn peab reageerima, kuna see asub nende maal."