Rahvaaed on lindudele meeldiv pesitsuspaik, kuna seal on kõrged puud, kust otsast vahti pidada, tiik, kus paljunevad putukad, ja inimesed, kes hea-paremaga linnukesi toitmas käivad. Kui künnivareste kisa korraks vaikib, on kuulda paljude liikide esindajate laulu.