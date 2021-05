AS Hoolekandeteenused kodulehel seisab teade, kus teenuste direktor Liina Lanno selgitab, et juhtum šokeeriv, nagu iga laste füüsiline väärkohtlemine. "Kui esimesest kiusamise juhtumist teada saime, vallandasime süüdi oleva töötaja ja algatasime järelevalve. Järelevalve käigus läbitöötatud materjalist selgus, et veel mõned töötajad on laste korralekutsumiseks ja nendega tegelemisel kasutanud täiesti lubamatuid võtteid nagu laste kehalist karistamist, neid löönud või toidust ilma jätnud. Kogume hetkel veel materjale, et need siis politseile üle anda," selgitas Lanno.