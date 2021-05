Täna keskpäeval kogunesid umbes 150 motomeest, et läbi Rakvere paraadsõit korraldada. Paraadsõidul oli ka suurem tähendus. Nimelt tõmmatakse sellise sõiduga tähelepanu mootorrataste liiklusohutusele ja antakse autojuhtidele teada, et kaherattalised on taas liikvel.