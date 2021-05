Maakonda lisandus viis viirusekandjat

Ööpäeva jooksul manustati 3017 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 338 090 inimesele, kellest lõpetatud vaktsineerimisega on 124 413 inimest. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 62%.