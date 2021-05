Aasta alguses korraldatud hange välis WC-de paigaldamiseks kukkus läbi, kuid nüüd korraldati uus. "Et kultuurisuvi vabaõhukeskuses saaks rahulikult alata, paigaldati Tõusu tn sissepääsu juurde ajutine lahendus, kuni uue hanke tulemusel paigaldatakse statsionaarne WC," selgitas Varek ning lisas, et kindlasti ei ole õige väide, et WCde teema Vallimäel on jäänud tähelepanuta või on saanud lahenduse tänu kellegi isiklikule sekkumisele. "See töö on olnud täiesti plaanipärane."