Algav nädal toob vihma, lörtsi ja tugevat tuult

Ilmateenistuse teatel on esmaspäeva öö hakul vahelduva pilvisusega ilm, pärast keskööd lõuna poolt alates pilvkate tiheneb. Kagu-Eestis hakkab vastu hommikut vihma sadama, sekka võib tulla ka lörtsi. Öö hakul puhub kirde- ja põhjatuul 2-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Pärast keskööd tugevneb tuul järk-järgult 5-11, hommikuks puhanguti kuni 16 m/s, saartel ja rannikualadel 8-12, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 0 kuni +5 kraadi.

Peipsi järvel tugevneb öö hakul kirdetuul 4-8, puhanguti kuni 13 m/s, vastu hommikut puhanguti kuni 16 m/s. Lainekõrgus on 0,8-1,4 meetrit. Öö on olulise sajuta, kuid hommikul hakkab vihma sadama, võimalik on ka lörts. Nähtavus on hea, kuid hommikul see järk-järgult halveneb. Sooja on 3-5 kraadi.

Esmaspäeva päeval on enamasti pilvine ilm. Sajab vihma ja lörtsi, Ida- ja Kagu-Eestis on sadu tihe, väiksem on sajuvõimalus mandri lääneservas ja saartel. Puhub valdavalt põhja- ja kirdetuul 8-13, puhanguti 16-22 m/s. Virumaa rannikul pole välistatud ka veidi tugevam tuul. Sooja on Kagu- ja Ida-Eestis 2-5, Lääne-Eestis 6-8 kraadi.