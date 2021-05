Huvihariduse eestvedajatel ja lastevanematel on läinud kaua aega, et tõestada riigile, et huviharidus on oluline osa haridusest isiksuse kujunemisel. Lõpuks, 2017 aastal esimest korda rakendus riiklik toetussüsteem, et lapsed saaksid osaleda tegevustes, mis neid huvitab ja seda sõltumata elukohast ja vanemate võimalustest. Programmi ettevalmistamist alustas juba haridusminiter Jevgeni Ossinovski. Ka minul on olnud võimalus osaleda toetussüsteemi ettevalmistavas ümarlauas, kuhu olid kaasatud kõikide sihtrühmade esindajad ja kus arutati põhimõtteid. Hakati välja töötama kava, et kitsaskohtade lahendamiseks suunatav raha kuluks võimalikult sihipäraselt – märksõnadeks kättesaadavus, mimekesisus ja kvaliteet. Kuna kõige vähem võimalusi on maapiirkondade lastel, siis proprtsionaalselt suurem osa toetusest jõuabki valdkonda läbi väiksemate omavalitsuste. Tänavu näiteks saab Lääne-Virumaa kokku 1,1 miljonit eurot, samas Tallinna linn vaid 1, 3 miljonit. Paremat regionaalarengu meedet ma täna ei tea.