Järelevalveta lõkkes lõõmasid külmkapp ja rehvid

Hoonete omanik andis telefoni teel teada, et viibib ise eemal ega tea lõkkest midagi. Umbes 80-ruutmeetrises lõkkes leidus vanu rehve, mööblit ja ka külmik. Päästjad said kustutustööl abi naabrilt, kes aitas traktoriga prahti laiali tõmmata. Prahipõleng likvideeriti kella 19 paiku. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.