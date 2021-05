Liisa Pakosta nentis, et "veidi on aega mõelda veel" ja võib-olla tuleb päris päevakohane mõte alles eelmisel ööl pähe. ""Kuidas edasi?" küsimusele vastan ma optimistlikult, isegi õhinaga - hästi! Meil ju võimalusi on. Naistena ja meestena, vanade ja lastena, puudega ja puudeta inimestena. Ja võimaluste kõrval on kohanemisraskused ja ärevus. Ehk kõnelen ka sellest, kuidas kõiges on süüdi pesumasin. Ei saa praegu seda süüdistust lõpuni kinnitada, eks siis ole kuulda!" rääkis võrdsete võimaluste volinik ja "poole (suve)kohaga läänevirukas Kadrina vallast".

"Kaks võõrsõna, mis tänast päeva iseloomustavad, on isolatsioon ja polariseerumine," ütles ​Paide teatri kunstiline juht Jan Teevet. "Isolatsiooni lõpp sõltub meie kõigi ühisest pingutusest viirusega võitlemisel. Polariseerumise põhjustele on raske näppu peale panna ja seetõttu on ka võimaliku ravi leidmine keeruline. Me usume, et kunstil on võime luua vahealasid, kus jagada mõtteid, hõigata välja küsimusi, millele veel kellelgi vastuseid pole ning luua visioone. Ja miks mitte teha seda Paides, mis on ju niikuinii Arvamusfestivali linn? Aeg on küps, et Eestimaa süda hakkaks pumpama ideid kogu Eestimaa hüvanguks."