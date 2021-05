"Eelmise aasta kogemus näitas, et kuigi riigis valitsesid erakorralised tingimused, said põllumehed pindalatoetuste taotlemisega kenasti hakkama. Kindlasti on see nii ka sel aastal. Juhul kui taotlemisega seoses tekib küsimusi, võtke meiega julgesti ühendust, et taotlused saaksid esitatud võimalikult varakult," kommenteeris PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska.