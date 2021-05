Esimene ost, mis värskelt avatud kaupluses tehti, oli raamat. Uuskasutuskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Esme Kassak rääkis, et esimeste külastajate seas oli aga naaberkauplusest Sõbralt Sõbrale tervitama tulnud tiim. "See on väga tore, et me oleme siin keskuses mitmekesi, sest ajame ju ühte asja, et esemed jõuaksid uuele ringile," märkis Kassak.