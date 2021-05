Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid 29, haiglaravi vajab 327 patsienti, nendest on intensiivravil 53, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 41 inimest.

Haiglaravi on vajanud 7% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 254 inimest (78%).

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud 339 651 inimesele, kellest 214 332 on pooleli oleva vaktsineerimisega ning 125 319 on lõpetatud vaktsineerimisega. Ööpäeva jooksul manustati 2443 doosi, kokku on manustatud 464 935 vaktsiinidoosi.