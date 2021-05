Linnapea Triin Vareki sõnul on niitude rajamiine planeeritud ka Seminari tänava-ala projekti. "Niidud on olnud erilise tähelepanu all ka Vallimäel, kus vabaõhukeskuse alale rajatud taimestik on pälvinud palju positiivset tagasisidet,“ rääkis Varek.