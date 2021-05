AS Hoolekandeteenuste direktor Liina Lanno kinnitas, et turvakaamerate pilt muutus kardinaalselt alates sellest, kui esimene töötaja vallandati. "Nüüdseks on kõik kolm lapsi väärkohelnud töötajat lahkunud ja laste käitumisest on näha, et nad on rahulikud, rõõmsad ja ei ole enam närvilist käitumist," sõnas Lanno, kuid lisas, et lapsevanemate ja lähedaste usalduse taastamine võtab aega. "Me peame uuesti tõestama, et lapsed on meie juures hoitud."