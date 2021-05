Mahu rannatuul kutsus lohesurfarid laagrisse

Sisemaal sellest aru ei saagi, aga rannas on tõepoolest tuuline. Pean tunnistama, et autost väljumine ei ole kõige kergem ülesanne, veel keerulisem on tuule käes seista. Virumaa Teataja raudmees-fotograaf pakib kiirelt tähtsa kokku ja jookseb roostiku varjus paikneva muuli suunas, umbes nagu sõdur üle lahinguvälja kaeviku poole. Jälgin esialgu maa ja taeva vahel liuglevaid lohesurfareid siiski autost ja väljun mugavustsoonist alles siis, kui paar meest veest väljuvad ja laagri poole sörgivad.