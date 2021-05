Karge maja müüri pandi mask

Rakvere linnapea Triin Varek nentis, et töö- ja tehnoloogiakeskuse rajamine linna põhikooliõpilaste tarbeks on väga oluline, sest vajadus tööõpetuse tundide pidamiseks paremates tingimustes on püsinud juba aastaid. "On rõõm, et oleme lõpuks jõudnud niikaugele," lausus linnapea.